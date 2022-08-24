Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Американські експерти припускають, що росіяни здійснили 23 серпня провокацію, щоб виправдати напади на українські урядові будівлі 24 серпня. Про це свідчить те, що на момент обстрілу в Донецьку Пушилін був відсутній у будівлі своєї "адміністрації".

Одразу після цього російські ЗМІ заявили про український удар по "урядовій будівлі "ДНР", аби створити інформаційні умови для атак у відповідь по українських урядових будівлях на День Незалежності України.

В ISW також звертають увагу, що деякі українські державні органи перевели службовців на дистанційну роботу з 22 по 26 серпня через небезпеку ракетних ударів. А один з ватажків херсонської окупаційної влади Кирило Стремоусов заявив 22 серпня про загрозу провокацій на День Незалежності, що свідчить про можливі атаки під фальшивим прапором.

20 серпня президент України Володимир Зеленський попередив про можливі провокації РФ на День Незалежності.

23 серпня повідомлялося, що у Донецьку стався вибух в "адміністрації" Пушиліна.

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