РФ може поширювати фейки про переговори в Женеві, - речниця Білого дому
Речниця Білого дому Джен Псакі попередила, що російська сторона може поширювати дезінформацію про переговори в Женеві
Про це вона сказала на брифінгу.
"Я зазначу про декілька речей... Ми готуємося до можливості та ймовірності, я маю сказати, що ніхто не має дивуватися, якщо Росія буде поширювати дезінформацію щодо зобов'язань, яких не було. Або якщо вона піде ще далі та вигадає щось як привід для подальшої дестабілізації", - зазначила Псакі.
Вона закликала не піддаватися на будь-які спроби поширювати дезінформацію.
- Нагадаємо, 10 січня у Женеві розпочався основний раунд переговорів США та РФ. Однією з російських вимог у рамках "гарантій безпеки" є відмова від подальшого розширення НАТО на схід та вступу України до Альянсу.
- 12 січня у Брюсселі відбудеться засідання Ради НАТО-Росія, присвячене ситуації навколо України.
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