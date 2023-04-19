Про це в ефірі Еспресо заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Керівник ПВК Вагнера Пригожин казав, що треба закінчувати так звану СВО, начебто мета досягнута. Чому це небезпечно? Росіяни можуть відійти з деяких позицій і припинити атакувальні дії. Потім на весь світ казати, що вони припинили бойові дії, нікуди не стріляють і прагнуть миру, а ми, українці, не хочемо підписувати жодних угод. Казати, що ми партія війни та хочемо продовжувати бойові дії, атакуємо, замість того, щоб домовлятися", - зазначив він.

На думку Гетьмана, такий хитрий хід може бути від росіян.

"Вони можуть відійти, зупинитися і розповідати, що "СВО" закінчена, вони прагнуть миру, а українці і ті, хто їх підтримує продовжують хотіти війни. Тому давайте всім світом проведемо перемовини та переконаємо українців та партнерів, що війна закінчилась. Краще за столом переговорів, ніж на полі бою вирішувати питання", - сказав експерт.

Він нагадав, що наше військово-політичне керівництво неодноразово казало, що всі розмови з РФ можуть бути після того, як всі війська будуть виведені з території України і ми вийдемо на кордони у межах 1991 року.

"Такі розмови можуть вплинути на наших партнерів і громадян в тих країнах, які можуть говорити, що росіяни уже не воюють та прагнуть до миру. На жаль, таке може відбутися. Я думаю, наш дипкорпус вже розробив контрдії, контраргументи на такі можливі дії. Особисто для мене, це виглядає як політична небезпека", - підсумував Гетьман.