Про це він повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.

"Бачимо, що фантазії у російського керівництва не вистачає, як назвати примусову мобілізацію на окупованих територіях України інакше, аніж штаби територіальної оборони. Я так розумію, що вони просто відверто скопіювали те, як ми це називаємо в Україні. Тільки в нас справжня територіальна оборона, абсолютно добровільна. А там вони хочуть створити ілюзію добровольчих рухів, ілюзію того, що є якісь добровольці, які готові йти воювати", - сказав Олександр Мусієнко.

Директор Центру військово-правових досліджень зауважив, що українців на тимчасово окупованих територіях Росія насильно змусить іти у так звані територіальні штаби.

"Ясна річ, окупанти заженуть "добровольців" у штаби тероборони примусом, зі зброєю. Це не буде добровільна територіальна оборона. Стає помітно, що вони хочуть максимально використати ресурси окупованих територій у цій війні", - додав він.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Президент РФ Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі чоловіків.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb