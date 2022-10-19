РФ на окупованих територіях хоче створити ілюзію добровольчих рухів, які готові йти воювати, - військовий експерт Мусієнко
Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що Росія змусить українців на тимчасово окупованих територіях іти у так звані територіальні штаби, оскільки вона хоче на повну використати ресурси захоплених міст і сіл України
Про це він повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.
"Бачимо, що фантазії у російського керівництва не вистачає, як назвати примусову мобілізацію на окупованих територіях України інакше, аніж штаби територіальної оборони. Я так розумію, що вони просто відверто скопіювали те, як ми це називаємо в Україні. Тільки в нас справжня територіальна оборона, абсолютно добровільна. А там вони хочуть створити ілюзію добровольчих рухів, ілюзію того, що є якісь добровольці, які готові йти воювати", - сказав Олександр Мусієнко.
Директор Центру військово-правових досліджень зауважив, що українців на тимчасово окупованих територіях Росія насильно змусить іти у так звані територіальні штаби.
"Ясна річ, окупанти заженуть "добровольців" у штаби тероборони примусом, зі зброєю. Це не буде добровільна територіальна оборона. Стає помітно, що вони хочуть максимально використати ресурси окупованих територій у цій війні", - додав він.
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Президент РФ Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі чоловіків.
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