Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін 9 лютого провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив та доручив агентству надати підтримку суб'єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів.

Того ж дня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відвідав танковий завод в Омській області й заявив, що Росії необхідно збільшити виробництво різних озброєнь, у тому числі сучасних танків у відповідь на західну військову допомогу Україні.

"Півтори тисячі танків достатньо для оснащення більш ніж 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп", - йдеться в повідомленні.

На думку аналітиків, російським військовим необхідно швидко поповнити ці втрати в танках, щоб зберегти здатність вести великомасштабні механізовані маневрові бойові дії напередодні можливого збільшення темпів наступальних операцій на сході України.

Разом з тим, експерти наголошують, що зусилля кремля щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни без ширшої мобілізації російської економіки - несумісні з масштабами війни, яку ведуть російські військові.