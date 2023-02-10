РФ намагається приховати масштабні втрати техніки на війні, - ISW
Кремль продовжує вживати заходів щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни в Україні, приховуючи масштаби втрат
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що президент Росії Володимир Путін 9 лютого провів засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив та доручив агентству надати підтримку суб'єктам федерації у розвитку виробництва безпілотних авіаційних комплексів.
Того ж дня заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відвідав танковий завод в Омській області й заявив, що Росії необхідно збільшити виробництво різних озброєнь, у тому числі сучасних танків у відповідь на західну військову допомогу Україні.
"Півтори тисячі танків достатньо для оснащення більш ніж 15 танкових полків або бригад або близько 150 батальйонно-тактичних груп", - йдеться в повідомленні.
На думку аналітиків, російським військовим необхідно швидко поповнити ці втрати в танках, щоб зберегти здатність вести великомасштабні механізовані маневрові бойові дії напередодні можливого збільшення темпів наступальних операцій на сході України.
Разом з тим, експерти наголошують, що зусилля кремля щодо поступової підготовки оборонно-промислової бази Росії до затяжної війни без ширшої мобілізації російської економіки - несумісні з масштабами війни, яку ведуть російські військові.
- 9 лютого голландської моніторингової групи, Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила до тисячі танків, що становить половину арсеналу, який вона мала до 24 лютого 2022 року. Крім того, за підрахунками Oryx, понад 500 танків, які захопили ЗСУ, повністю покривають втрати в 459 одиниць.
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