Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у telegram.

За словами посадовиці, Росія намагається змістити акценти у темі боїв за Бахмут і подати їх як "апокаліптичну подію". Таким чином, на переконання ворога, "перелякані" українці мають почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій.

"Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій. Зміщений акцент - розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після". Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога," - написала Маляр.

Заступник міністра повідомила, що зараз у РФ просуває три основні медійні тези:

рішення утримувати Бахмут нібито політичні;

утримувати його немає сенсу, тому що майже все в оточенні;

героїзм українських бійців нібито роздмухує українська пропаганда.

Серед головних завдань ворога Маляр назвала:

підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту;

демотивувати і психологічно ослабити наше військо;

спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.

За словами заступника міністра, оборона Бахмута зараз зумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення приймаються грамотні, зважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних завдань. Крім того, Сили оборони захищають Бахмут так само відчайдушно, як і кожен інший населений пункт, додала вона.