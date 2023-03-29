РФ нарощує медійні зусилля навколо ситуації у Бахмуті, аби чинити психологічний тиск, - Маляр
Росіяни концентрують свої найбільші наступальні спроможності на Бахмуті та намагаються виставити ситуацію у місті як "апокаліптичну". Так ворог чинить моральний тиск на українців
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр у telegram.
За словами посадовиці, Росія намагається змістити акценти у темі боїв за Бахмут і подати їх як "апокаліптичну подію". Таким чином, на переконання ворога, "перелякані" українці мають почати тиснути на військово-політичне керівництво щодо припинення оборонних дій.
"Власне, так і виглядає інформаційно-психологічне підкріплення військових дій. Зміщений акцент - розглядати Бахмут як апокаліптичну подію та робити з цих боїв поділ реальності на "до" і "після". Цей психологічний трюк використовується для навіювання потрібних ідей і наративів ворога," - написала Маляр.
Заступник міністра повідомила, що зараз у РФ просуває три основні медійні тези:
- рішення утримувати Бахмут нібито політичні;
- утримувати його немає сенсу, тому що майже все в оточенні;
- героїзм українських бійців нібито роздмухує українська пропаганда.
Серед головних завдань ворога Маляр назвала:
- підірвати довіру нашого суспільства і військових до рішень командування по Бахмуту;
- демотивувати і психологічно ослабити наше військо;
- спровокувати наше військове керівництво на помилкові дії.
За словами заступника міністра, оборона Бахмута зараз зумовлена оперативно-тактичною доцільністю, а рішення приймаються грамотні, зважені та спрямовані на виконання актуальних оборонних завдань. Крім того, Сили оборони захищають Бахмут так само відчайдушно, як і кожен інший населений пункт, додала вона.
- Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади майор Родіон Кудряшов зазначив, що ворог не залишає намірів захопити Бахмут. Щільність вогню у Бахмуті та на околицях міста залишається інтенсивною.
- Вночі 29 березня підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ під Бахмутом знищили ворожий бомбардувальник Су-24М.
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