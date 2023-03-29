ЗСУ під Бахмутом знищили ворожий бомбардувальник Су-24М
У вівторок, 28 березня, підрозділи зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ під Бахмутом знищили ворожий бомбардувальник Су-24М
Про це пишуть повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що це сталось близько 13.30 на Бахмутському напрямку.
"28 березня 2023 року підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України знищили російський бомбардувальник Су-24М", - йдеться у повідомленні.
- ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення РФ знищили понад 172 тис. російських військових.
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