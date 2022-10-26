Про це повідомляє Reuters.

Росіяни стверджують, що Україна наказала двом ядерним установам створити брудну бомбу, не надаючи жодних доказів. Посол РФ в ООН Василь Небензя раніше направив лист до ООН, у якому детально виклав ці звинувачення.

"Ми цілком задоволені (засіданням, - ред.), тому що ми підвищили рівень обізнаності. Я не проти того, що люди говоритимуть, що Росія кричить "Вовк!", якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка загрожує потенційно всій Землі", – зазначив у коментарі журналістам заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський.

На питання про те, які докази РФ має на підтвердження подібних заяв, Полянський відповів, що це розвідувальна інформація, яка була передана західним колегам з "необхідним рівнем допуску".

Своєю чергою заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі наголосив, що Росія під час засідання не надала жодних нових доказів на користь своїх заяв.

"Ми не бачили і не чули жодних нових доказів", – розповів Каріукі,

Він вважає заяви російської сторони "очевидно брехливими звинуваченнями".

"Це тільки витрачає наш час. Це чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися", - додав заступник посла Великої Британії в ООН.

Нагадаємо, до того як мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США) провів міністр оборони Росії Сергій Шойгу, він стверджував, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.

Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.

Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.

На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.

24 жовтня стало відомо, що про українську "брудну ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти і голова Генштабу ЗС РФ – відомо принаймні про його дзвінки у США та Британію.

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