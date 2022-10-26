РФ не надала жодних доказів щодо можливого застосування Україною "брудної бомби", - представник Британії в ООН
Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй у вівторок, 25 жовтня, провела закрите засідання на прохання РФ, під час якого обговорила звинувачення на адресу України у нібито створенні "брудної бомби"
Про це повідомляє Reuters.
Росіяни стверджують, що Україна наказала двом ядерним установам створити брудну бомбу, не надаючи жодних доказів. Посол РФ в ООН Василь Небензя раніше направив лист до ООН, у якому детально виклав ці звинувачення.
"Ми цілком задоволені (засіданням, - ред.), тому що ми підвищили рівень обізнаності. Я не проти того, що люди говоритимуть, що Росія кричить "Вовк!", якщо цього не станеться, тому що це жахлива, жахлива катастрофа, яка загрожує потенційно всій Землі", – зазначив у коментарі журналістам заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський.
На питання про те, які докази РФ має на підтвердження подібних заяв, Полянський відповів, що це розвідувальна інформація, яка була передана західним колегам з "необхідним рівнем допуску".
Своєю чергою заступник посла Великої Британії в ООН Джеймс Каріукі наголосив, що Росія під час засідання не надала жодних нових доказів на користь своїх заяв.
"Ми не бачили і не чули жодних нових доказів", – розповів Каріукі,
Він вважає заяви російської сторони "очевидно брехливими звинуваченнями".
"Це тільки витрачає наш час. Це чиста російська дезінформація, яку ми бачили багато разів раніше, і вона має припинитися", - додав заступник посла Великої Британії в ООН.
- Нагадаємо, до того як мінімум чотири телефонні розмови з колегами з інших країн (у тому числі Великої Британії та США) провів міністр оборони Росії Сергій Шойгу, він стверджував, що Україна готує удар "брудною бомбою" по своїй території, щоб звинуватити у цьому Росію.
- Міністри закордонних справ США, Великої Британії та Франції заявили, що відкидають відверто брехливі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу щодо цього.
- Західні аналітики вважають, що таким чином міністр оборони Росії Сергій Шойгу намагався налякати та сповільнити або призупинити військову допомогу Україні.
- На думку військових експертів, ядерний шантаж Росії могли б зупинити санкції проти Росатому.
- 24 жовтня стало відомо, що про українську "брудну ядерну бомбу" телефоном колегам почав повідомляти і голова Генштабу ЗС РФ – відомо принаймні про його дзвінки у США та Британію.
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