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Боротьба за свободу слова
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Головна Світ РФ не заспокоїться, поки їй не звʼяжуть руки, - премʼєрка Литви Шимоніте

РФ не заспокоїться, поки їй не звʼяжуть руки, - премʼєрка Литви Шимоніте

18 липня, 2022 понедiлок
17:00
Світ Інґріда Шимоніте

Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте закликала світову спільноту згуртуватися та захищати політичний устрій, створений західною цивілізацією, оскільки "імперська Росія не заспокоїться, доки їй не зв'яжуть руки"

Про це інформує "Європейська Правда" з посиланням на Delfi.

"Нам дуже важливо згуртуватися і разом боротися не тільки за сильну Литву, а й за політичний порядок, створений західною цивілізацією, якій загрозливий виклик кинули амбіції імперської Росії. Від того, як міжнародна спільнота зможе продемонструвати опір агресору, буде залежати, який світ ми залишимо майбутнім поколінням", - заявила Шимоніте.

На засіданні Всесвітньої литовської громади вона також зазначила, що найважливіша боротьба за демократичні цінності наразі ведеться на полі бою в Україні

"Від кінця війни в Україні залежатиме і те, як виглядатиме майбутнє Європи та всього вільного світу", – сказала премʼєрка.

Шимоніте також наголосила, що задля перемоги над режимом кремля важливо надавати допомогу Україні.

"Тільки продовжуючи послідовно надавати допомогу Україні та її людям, ми зможемо захистити їх та наше спільне право на вільний вибір майбутнього. Росія зараз бореться зі свободою кожного з нас і не заспокоїться, поки її руки не будуть надійно скуті. Тому ми повинні, як і раніше, всіма силами підтримувати Україну, не втомлюватися від рутини війни, попри бажання, аби усе це закінчилося якнайшвидше", – сказала вона.

  • Нагадаємо, 18 липня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Брюссель надати більше зброї для України

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