РФ обстріляла Куп'янськ: уражено будинки, є поранена
25 лютого російська армія обстрілювала Харківщину: в Куп'янську уражено приватні будинки та господарські будівлі, 82-річна жінка дістала поранення
Про це поінформували в Офісі генерального прокурора.
Куп'янська та Ізюмська окружні прокуратури розпочали досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Як повідомили правоохоронці, 25 лютого росіяни атакували цивільну інфраструктуру м.Куп'янськ та села Першотравневе.
"За даними слідства, 25 лютого військові країни-агресора обстріляли м. Куп’янськ. Під ворожим вогнем вкотре опинились приватні житлові будинки мирних мешканців та господарські будівлі. Отримала поранення 82-річна жінка. Близько 15:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Першотравневе Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння", - зазначили в генпрокуратурі.
- Нагадаємо, за добу 22 лютого російські війська гатили по щонайменше 18 населених пунктах Харківської області.
- Уранці 23 лютого російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого дві жінки дістали поранення.
- 23 лютого рашисти гатили по прикордонних населених пунктах Харківської області. Унаслідок цього постраждали щонайменше вісім мирних жителів.
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