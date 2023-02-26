РФ обстріляла Куп'янськ: уражено будинки, є поранена

Про це поінформували в Офісі генерального прокурора.

Куп'янська та Ізюмська окружні прокуратури розпочали досудові розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Як повідомили правоохоронці, 25 лютого росіяни атакували цивільну інфраструктуру м.Куп'янськ та села Першотравневе.

"За даними слідства, 25 лютого військові країни-агресора обстріляли м. Куп’янськ. Під ворожим вогнем вкотре опинились приватні житлові будинки мирних мешканців та господарські будівлі. Отримала поранення 82-річна жінка. Близько 15:00 окупанти з артилерії обстріляли с. Першотравневе Ізюмського району. Пошкоджено приватні домоволодіння", - зазначили в генпрокуратурі.