Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області", - пише очільник області.

Учора зранку російські війська завдали удару по адміністративній будівлі у селищі Дворічна Куп'янського району. Армія ворога гатила ймовірно з ЗРК С-300. Унаслідок обстрілів чоловік і жінка отримали поранення.

Під час рятувальних робіт рашисти вдруге обстріляли Дворічну.

"Ворог бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше 4 автомобілі ДСНС. Через ризик для життя рятувальників роботи з розбору завалів було призупинено", - розповів Синєгубов.

Протягом дня 23 лютого ворог масовано обстрілював Куп'янськ та навколишні села. У Куп'янську поранення зазнали дві жінки та 43-річний чоловік. У районі поранення протягом отримали четверо чоловіків 49, 68, 72 та 73 років. Їх ушпиталили.

Також у місті Куп'янськ зруйновані чотири житлові будинки, у районі пошкоджені будинки та господарчі споруди, сталися займання.