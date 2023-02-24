Унаслідок масованого обстрілу РФ прикордоння Харківщини минулої доби постраждали щонайменше 8 людей
За добу 23 лютого рашисти гатили по прикордонних населених пунктах Харківської області. Унаслідок цього постраждали щонайменше вісім мирних жителів
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог масовано обстрілював прикордонні населені пункти в Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області", - пише очільник області.
Учора зранку російські війська завдали удару по адміністративній будівлі у селищі Дворічна Куп'янського району. Армія ворога гатила ймовірно з ЗРК С-300. Унаслідок обстрілів чоловік і жінка отримали поранення.
Під час рятувальних робіт рашисти вдруге обстріляли Дворічну.
"Ворог бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше 4 автомобілі ДСНС. Через ризик для життя рятувальників роботи з розбору завалів було призупинено", - розповів Синєгубов.
Протягом дня 23 лютого ворог масовано обстрілював Куп'янськ та навколишні села. У Куп'янську поранення зазнали дві жінки та 43-річний чоловік. У районі поранення протягом отримали четверо чоловіків 49, 68, 72 та 73 років. Їх ушпиталили.
Також у місті Куп'янськ зруйновані чотири житлові будинки, у районі пошкоджені будинки та господарчі споруди, сталися займання.
- За добу 22 лютого російські війська гатили по щонайменше 18 населених пунктах Харківської області.
- Уранці 23 лютого російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого дві жінки дістали поранення.
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