Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти вдарили сьогодні і по Куп‘янському району. Попередньо, ракетою С-300. Є влучання в адміністративну будівлю", - написав він.

За даними Синєгубова, поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами перебувають щонайменше двоє людей.

На місці працюють усі рятувальні служби.