Ворог ударив ракетою С-300 по адміністративній будівлі на Харківщині: під завалами шукають людей
Удень 23 лютого російські окупанти ударили ракетою С-300 по Куп'янському району Харківської області. Під завалами будівлі, в яку влучила ракета, шукають людей
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти вдарили сьогодні і по Куп‘янському району. Попередньо, ракетою С-300. Є влучання в адміністративну будівлю", - написав він.
За даними Синєгубова, поранення отримав цивільний чоловік, який перебував поряд з будівлею. Під завалами перебувають щонайменше двоє людей.
На місці працюють усі рятувальні служби.
- Уранці 23 лютого російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області, внаслідок чого дві жінки дістали поранення.
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