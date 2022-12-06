Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під російський обстріл потрапили Есманська, Миропільська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська і Краснопільська громади Сумської області. Загалом окупанти випустили 226 снарядів і мін.

У Миропільській громаді було два мінометні обстріли зі 120 мм калібру (всього 37 прильотів). По Шалигінській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Зафіксовано 30 прильотів.

"По Хотінській громаді ворог бив одночасно із САУ 122 мм калібру (4 снаряди) та мінометів (13 мін). В результаті обстрілу пошкоджена лікарня та дитячий садок. У лікарні вирує пожежа", - пише Живицький.

Юнаківська громада: відомо про 12 прильотів із мінометів з території Росії та ще 13 - зі САУ. Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів (15 прильотів).

Краснопільська громада: росіяни обстріляли прикордоння із САУ 120 мм калібру. Розірвалися 20 снарядів.

Дмитро Живицький в ефірі Еспресо 6 грудня розповів, що російські війська продовжують бити по об'єктах життєзабезпечення Сумської області. Під обстріл потрапляють водонапірні вежі, водогони, підстанції та трансформатори.

У Есманьській громаді Сумської області під час ворожого обстрілу 6 грудня отримав поранення 69-річний чоловік.

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