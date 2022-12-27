РФ обстріляла пологове відділення у Херсоні

Про це пише в телеграмі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні", - пише Тимошенко.

Повідомляється, що сьогодні у цьому медзакладі народилося дві дитини.

"До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів", - додав Тимошенко.

Внаслідок обстрілів рашистів ніхто не постраждав.

Раніше, 10 грудня рашисти також гатили по пологовому відділенню лікарні у Херсоні.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, що 24 грудня, окупанти обстріляли дві лікарні у Херсоні, постраждалих немає.

27 грудня, окупанти обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, жертв серед цивільних немає.

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