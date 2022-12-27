РФ обстріляла пологове відділення у Херсоні
27 грудня російські окупаційні війська знову відкрили вогонь по пологовому відділенню лікарні у місті Херсон
Про це пише в телеграмі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Росіяни обстріляли пологове відділення лікарні", - пише Тимошенко.
Повідомляється, що сьогодні у цьому медзакладі народилося дві дитини.
"До атаки лікарі встигли завершити кесарів розтин. У закладі перебуває 5 жінок після пологів", - додав Тимошенко.
Внаслідок обстрілів рашистів ніхто не постраждав.
- Раніше, 10 грудня рашисти також гатили по пологовому відділенню лікарні у Херсоні.
- Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич розповів, що 24 грудня, окупанти обстріляли дві лікарні у Херсоні, постраждалих немає.
- 27 грудня, окупанти обстріляли з артилерії підприємство критичної інфраструктури у Херсоні, жертв серед цивільних немає.
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