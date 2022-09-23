Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

"Снаряди влучили у двоповерховий будинок, крамницю, приватні домівки та авто", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російського обстрілу загинули двоє мирних жителів - жінка та чоловік. Крім того, шестеро мирних жителів, у тому числі 15-річна дівчинка, зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Раніше повідомлялося, що вранці та ввечері 22 вересня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю, пошкодивши інфраструктуру та убивши і поранивши людей.

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