РФ обстріляла з мінометів Торецьк, убивши двох мирних жителів і поранивши ще шістьох
У четвер, 22 вересня, російські окупанти обстріляли з мінометів житловий сектор Торецька Донецької області
Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.
"Снаряди влучили у двоповерховий будинок, крамницю, приватні домівки та авто", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок російського обстрілу загинули двоє мирних жителів - жінка та чоловік. Крім того, шестеро мирних жителів, у тому числі 15-річна дівчинка, зазнали поранень різного ступеню тяжкості.
Відкрито провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
- Раніше повідомлялося, що вранці та ввечері 22 вересня окупанти вдарили ракетами по Запоріжжю, пошкодивши інфраструктуру та убивши і поранивши людей.
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