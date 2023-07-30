РФ отримала технологію, яка може "глушити" Старлінки на передовій, - командир Мадяр
Командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" розповів, що РФ випробовує технологію, яка може "глушити" Старлінки на передовій
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
Мадяр зазначив, технологію вже готують для промислового виробництва.
"Хробача армія вже отримала технологію, що дозволяє глушити Старлінки на "нулі". Випробовують та готують до промислового виробництва", - пише він.
Мадяр зазначив, що способи протидії цим технологіям вже вивчають компетентні органи та підкреслив, що воювати без Старлінків "складніше, ніж без F-16". Командир також закликав усіх небайдужих розпочати розробку способів протидії ворожим технологіям
"Нащо це тут? Щоб більше спеців з клепкою морщили мозок над уніфікованими способами протидії. Фронт без Старлінку - суттєво складніший, ніж навіть фронт без F-16. Сліпне та глохне", - йдеться у повідомленні.
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