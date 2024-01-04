РФ перевіряє поляків та НАТО на здатність реагувати, - авіаційний експерт Криволап про ракету, яка залетіла до Польщі
Костянтин Криволап, авіаційний експерт вважає, що країна-агресор, порушенням повітряного простору Польщі, перевіряла НАТО на здатність реагувати
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У мене немає ніяких сумнівів, що це була провокація росіян. Тому, що маршрут закладається перед польотом ракети, координати не могли збитись. Це перевірка поляків та НАТО на їх здатність реагувати на такі загрози", - зазначив Криволап.
За його словами, росіяни хотіли бачити раекцію країни, коли будуть провокації. Україна очікувала серйознішої реакції від Польщ.
"Україна очікувала на якусь серйозну реакцію, а її не було. Це справа поляків і НАТО, а ми повинні зробити з цього свої висновки", - додав він.
-
Під час масованого повітряного удару РФ по Україні у ніч на п'ятницю, 29 грудня, повітряний простір Польщі перетнула російська ракета. Президент Анджей Дуда провів термінову нараду з військовими та перемовини з генсеком НАТО.
-
У Польщі не виключають, що порушення повітряного простору ракетою РФ 29 грудня було провокацією.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.15 Купівля 38.15Продаж 38.92
- EUR Купівля 41.74Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе