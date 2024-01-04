РФ перевіряє поляків та НАТО на здатність реагувати, - авіаційний експерт Криволап про ракету, яка залетіла до Польщі

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У мене немає ніяких сумнівів, що це була провокація росіян. Тому, що маршрут закладається перед польотом ракети, координати не могли збитись. Це перевірка поляків та НАТО на їх здатність реагувати на такі загрози", - зазначив Криволап.

За його словами, росіяни хотіли бачити раекцію країни, коли будуть провокації. Україна очікувала серйознішої реакції від Польщ.

"Україна очікувала на якусь серйозну реакцію, а її не було. Це справа поляків і НАТО, а ми повинні зробити з цього свої висновки", - додав він.