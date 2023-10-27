РФ підготувала інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова, - ГУР
Російські спецслужби підготували інформаційну атаку проти міністра оборони України Рустема Умєрова
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
"Російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим технологам нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході. У межах чергової кампанії з дискредитації України запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова", - пише ГУР.
У розвідці поділились основними фейками з кремлівської методички:
- "Корумпована Україна продає зброю терористам ХАМАС";
- "Україна використовує зерновий коридор для незаконної торгівлі зброєю";
- "Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю";
- "Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".
За словами ГУР, мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів.
"Розповсюдження ворогом вказаних фейків свідчить про активізацію зусиль держави-агресора РФ, спрямованих на дискредитацію України. З цією ж метою російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні", - йдеться у повідомленні.
Розвідка застерігає журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення наративів, які просуватиме російська пропаганда.
- Z-канали у telegram запустили фейк, що нібито головним завданням нововведених маршалів в українських потягах, буде не контроль безпеки, а виявлення "нелояльних до президента України Володимира Зеленського пасажирів".
- Російські окупанти за допомогою штучного інтелекту створюють фейкові телесюжети, в яких ідеться про нібито застосування графіків відключень світла в Україні.
- Міністр оборони терористичної РФ Сергій Шойгу просуває фейковий наратив про російську ППО, яка нібито збила 24 українських літаки за 5 днів.
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