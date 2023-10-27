РФ підготувала інформаційну атаку проти міністра оборони Умєрова, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

"Російські спецслужби створили і розіслали підконтрольним пропагандистам та так званим технологам нову методичку наративів для підриву довіри до нашої держави серед партнерів на Заході. У межах чергової кампанії з дискредитації України запланована, зокрема, інформаційна атака проти міністра оборони Рустема Умєрова", - пише ГУР.

У розвідці поділились основними фейками з кремлівської методички:

"Корумпована Україна продає зброю терористам ХАМАС";

"Україна використовує зерновий коридор для незаконної торгівлі зброєю";

"Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю";

"Відкриття Ліваном ринку для української с/г продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю".

За словами ГУР, мета нової інформаційної кампанії ворога залишається незмінною ― повністю зупинити постачання озброєнь для Сил безпеки та оборони України з боку держав-партнерів.

"Розповсюдження ворогом вказаних фейків свідчить про активізацію зусиль держави-агресора РФ, спрямованих на дискредитацію України. З цією ж метою російські спецслужби таємно передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені під час бойових дій в Україні", - йдеться у повідомленні.

Розвідка застерігає журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення наративів, які просуватиме російська пропаганда.