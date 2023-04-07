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Головна війна з Росією РФ підтримує псевдоволонтерів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

РФ підтримує псевдоволонтерів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

7 квітня, 2023 п'ятниця
05:05
війна з Росією Окупанти

Російські пропагандисти створюють мережу “волонтерських рухів” на тимчасово окупованих територіях

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Проте “волонтери” в цьому випадку, термін відносний, адже за це молоді заробітчани з РФ отримують гроші від “росмолоді” – федеральної структури, яка відповідає за фінансування молодіжних кремлівських проєктів. Наразі росіяни активно видають гранти на “волонтерство” на тимчасово захоплених землях. Крім цього, окупанти фінансують проєкти з кіберспорту й відпочинку дітей. Тобто, таким чином вони намагаються як імітувати “підтримку окупації з боку місцевих”, так й асимілювати молодь", - розповіли в ЦНС.

  • 6 квітня радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що окупанти набирають підлітків призовного віку у так звану "добровольчу дружину", де навчають їх воювати.
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