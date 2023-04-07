РФ підтримує псевдоволонтерів на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Проте “волонтери” в цьому випадку, термін відносний, адже за це молоді заробітчани з РФ отримують гроші від “росмолоді” – федеральної структури, яка відповідає за фінансування молодіжних кремлівських проєктів. Наразі росіяни активно видають гранти на “волонтерство” на тимчасово захоплених землях. Крім цього, окупанти фінансують проєкти з кіберспорту й відпочинку дітей. Тобто, таким чином вони намагаються як імітувати “підтримку окупації з боку місцевих”, так й асимілювати молодь", - розповіли в ЦНС.