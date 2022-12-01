Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція "судової системи" регіони з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів гастролерів та низки місцевих зрадників", - йдеться в повідомленні.

У Центрі наголошують, всі рішення цих псевдосудів є юридично нікчемними, а отже не мають жодних правових наслідків.

"Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ", - йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ.

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного "призову" жителів регіону в армію загарбників.

А також, що окупанти намагаються змусити мешканців тимчасово окупованих територій Півдня України віддавати дітей до російських шкіл.

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