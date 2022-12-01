РФ почала процедуру створення "судів" на окупованих територіях, - ЦНС
Російська Федерація почала процедуру створення "судів" на захоплених територіях України, аби згодом легалізувати репресії
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За словами окупантів, найближчим часом очікується інтеграція "судової системи" регіони з окупаційними судами. Для цього судовий корпус укомплектовують з російських суддів гастролерів та низки місцевих зрадників", - йдеться в повідомленні.
У Центрі наголошують, всі рішення цих псевдосудів є юридично нікчемними, а отже не мають жодних правових наслідків.
"Це лише імітація прав людини з боку окупантів й намагання легалізувати своє право на репресії, які ворог давно проводить на ТОТ", - йдеться в повідомленні.
Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити регіон до моменту його звільнення ЗСУ.
- Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що з Російської Федерації на тимчасово окуповану частину Херсонської області перекидають силовиків з метою проведення незаконного "призову" жителів регіону в армію загарбників.
- А також, що окупанти намагаються змусити мешканців тимчасово окупованих територій Півдня України віддавати дітей до російських шкіл.
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