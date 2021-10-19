РФ почала війну на Донбасі й перешкоджає мирному врегулюванню збройного конфлікту, - очільник Міноборони США
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія є винною у збройному конфлікті на Донбасі
Про це він заявив під час брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном, передає РБК-Україна.
"Давайте чітко говорити, що Росія почала цю війну, і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вони почали порушувати територіальну цілісність і суверенітет України", - зауважив Остін.
За його словами, США засуджують окупацію Криму, а також закликав Росію зупинити війну на сході України та дестабілізацію на Чорному морі та вздовж українських кордонів.
- Нагадаємо, 19 жовтня міністр оборони США, очільник Пентагону Ллойд Остін прибув до Києва.
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