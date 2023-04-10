РФ посилила обстріли з бронетехніки навколо Мар'їнки на Донеччині, - британська розвідка
Протягом минулого тижня російські війська посилили ведення вогню з бронетехніки навколо міста Мар'їнка Донецької області
Про це інформує британська розвідка.
Росія протягом останніх семи днів посилила танкові атаки поблизу Мар'їнки, що за 20 км на південний захід від Донецька, місто стало ще однією "гарячою точкою" на фронті
"Росія, як і раніше, приділяє пріоритетність операціям із забезпечення ресурсами в ширшому Донецькому секторі, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для досягнення мінімальних результатів", – пишуть у звіті Міністерства оборони Британії.
Повідомляється, що бої за місто Мар'їнка Донецької області точаться з 2014 року, у населеному пункті є значні руйнування унаслідок артилерійських перестрілок.
Мар'їнка важлива тим, що "контролює підходи до тимчасово окупованого Донецька та ключову дорогу H15".
- 10 квітня Генштаб повідомив, що ЗСУ збили 6 дронів та відбили майже 60 атак Росії, найзапекліші бої точаться за Бахмут, Авдіївку й Мар'їнку.
- Російська армія щодня втрачає в районі Мар’їнки та Авдіївки до двох рот особового складу, заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.
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