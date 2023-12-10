РФ пригнала до Чорного моря новий корвет замість знищеного в Керчі "Аскольда", - ЗМІ

Про це повідомляє Defense Express.

У відкритому доступі з’явилась інфографіка від OSINT-аналітика MT_Anderson, яка демонструє супутникові знімки з чотирма ракетними корветами проєкту "Каракурт", які є носіями крилатих ракет "Калібр".

На знімку видно, що станом на 2 грудня вже введений до складу Чорноморського флоту РФ ракетний корвет "Циклон" перебував у акваторії тимчасово окупованого Севастополя.

На іншому знімку видно, що фактично знищений під час ракетної атаки 4 листопада корвет "Аскольд" 3 грудня вже проходив ремонт на заводі "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. Росіяни накрили ті ділянки корпусу корвета, які зазнали найбільших ушкоджень.

5 грудня в Новоросійську помічено два ракетні корвети проєкту "Каракурт": добудований та випробуваний, але ще не прийнятий до складу ЧФ РФ, корвет "Амур", і ймовірно корабель "Туча", котрий перегнали до Новоросійська внутрішніми водними шляхами.

Зазначається, що корвет "Туча" був збудований у російському місті Зеленодольськ, що в Татарстані. Є припущення, що корвет "Туча" росіяни перегнали до Новоросійська по Волго-Донському каналу на заміну фактично знищеному корвету "Аскольд".

Що відомо про корвет "Туча"

Корвет "Туча" був закладений у 2019 році, та спущений на воду в Зеленодольську в липні 2023 року. За своїми характеристиками не відрізняється від попередніх кораблів проєкту 22800 "Каракурт":

повне водозаміщення – 870 тонн;

довжина та ширина корпусу – 67 метрів та 11 метрів;

автономність плавання – до 15 діб, екіпаж – 39 осіб;

озброєння – 76-мм гармата, 8 пускових під ракети "Калібр" або "Онікс", "Панцирь" у морській версії, дрон "Орлан-10".

Що відомо про знищення Аскольда

"Аскольд" був найсвіжішим кораблем проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" та вісьмома шахтами для запуску крилатих ракет "Калібр". Однією із його особливостей була наявність морського типу "Панцир-С1" - системи протиповітряної оборони корабля.

4 листопада в тимчасово окупованому Криму були чутні вибухи: у ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив" та пошкодження російського ракетоносія "Аскольд".

Уранці 5 листопада ураження одного із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр" під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. А 6 листопада у відомстві підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" та опублікували фото враженого корабля.

Згодом міноборони РФ визнало ракетний удар по суднобудівному заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. "Радіо Свобода" показало супутникові знімки, на яких видно пошкодження судна.

Корабель отримав значні ушкодження та, ймовірно, не підлягає ремонту.

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Речник Військово-Морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, що РФ використовує український завод у Керчі для оснащення своїх кораблів класу "Каракурт", які не відповідають сучасним вимогам.