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РФ пригнала до Чорного моря новий корвет замість знищеного в Керчі "Аскольда", - ЗМІ

10 грудня, 2023 неділя
15:16
Війна з Росією ракетный корвет проект 22800 "Каракурт"

На супутникових знімках Новоросійська помічено два ракетні корвети проєкту "Каракурт": "Амур" і ймовірно корабель "Туча", котрий перегнали внутрішніми водними шляхами з Татарстану

Про це повідомляє Defense Express.

У відкритому доступі з’явилась інфографіка від OSINT-аналітика MT_Anderson, яка демонструє супутникові знімки з чотирма ракетними корветами проєкту "Каракурт", які є носіями крилатих ракет "Калібр".

На знімку видно, що станом на 2 грудня вже введений до складу Чорноморського флоту РФ ракетний корвет "Циклон" перебував у акваторії тимчасово окупованого Севастополя.

На іншому знімку видно, що фактично знищений під час ракетної атаки 4 листопада корвет "Аскольд" 3 грудня вже проходив ремонт на заводі "Залив" у тимчасово окупованій Керчі. Росіяни накрили ті ділянки корпусу корвета, які зазнали найбільших ушкоджень.

5 грудня в Новоросійську помічено два ракетні корвети проєкту "Каракурт": добудований та випробуваний, але ще не прийнятий до складу ЧФ РФ, корвет "Амур", і ймовірно корабель "Туча", котрий перегнали до Новоросійська внутрішніми водними шляхами.

Зазначається, що корвет "Туча" був збудований у російському місті Зеленодольськ, що в Татарстані. Є припущення, що корвет "Туча" росіяни перегнали до Новоросійська по Волго-Донському каналу на заміну фактично знищеному корвету "Аскольд".

Що відомо про корвет "Туча"

Корвет "Туча" був закладений у 2019 році, та спущений на воду в Зеленодольську в липні 2023 року. За своїми характеристиками не відрізняється від попередніх кораблів проєкту 22800 "Каракурт":

  • повне водозаміщення – 870 тонн;
  • довжина та ширина корпусу – 67 метрів та 11 метрів;
  • автономність плавання – до 15 діб, екіпаж – 39 осіб;
  • озброєння – 76-мм гармата, 8 пускових під ракети "Калібр" або "Онікс", "Панцирь" у морській версії, дрон "Орлан-10".

Що відомо про знищення Аскольда

"Аскольд" був найсвіжішим кораблем проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" та вісьмома шахтами для запуску крилатих ракет "Калібр". Однією із його особливостей була наявність морського типу "Панцир-С1" - системи протиповітряної оборони корабля.

4 листопада в тимчасово окупованому Криму були чутні вибухи: у ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив" та пошкодження російського ракетоносія "Аскольд".

Уранці 5 листопада ураження одного із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр" під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. А 6 листопада у відомстві підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" та опублікували фото враженого корабля. 

Згодом міноборони РФ визнало ракетний удар по суднобудівному заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. "Радіо Свобода" показало супутникові знімки, на яких видно пошкодження судна. 

Корабель отримав значні ушкодження та, ймовірно, не підлягає ремонту. 

Британська розвідка оцінила, які наслідки для РФ матиме український удар по кораблю "Аскольд" у Керчі.

Речник Військово-Морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, що РФ використовує український завод у Керчі для оснащення своїх кораблів класу "Каракурт", які не відповідають сучасним вимогам.

Росія
корабель
російська армія
окуповані території
окупанти
Чорне море
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