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Ексклюзив

У ВМС розкрили плани росіян щодо заводу "Залив" у Керчі, який побудували ще до анексії

8 грудня, 2023 п'ятниця
08:34
Війна з Росією ракетоносій "Аскольд"

Речник Військово-Морських сил Збройних Сил України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук розповів, що РФ використовує український завод у Керчі для оснащення своїх кораблів класу "Каракурт", які не відповідають сучасним вимогам

Про це він розповів в етері Еспресо.

За його словами, завод "Залив" у Керчі має досить серйозне сучасне устаткування, навіть росіяни дивувалися.

"Вони його використовують, як ви бачите, для того, щоб оснащувати ці кораблі класу "Каракурт". Що стосується безпосередньо "Аскольда", назву якого вони також намагаються вкрасти в української історії, то його підняли з води. Він стоїть зараз на причалі, вони скоріш за все будуть його ремонтувати", - заявив Плетенчук.

Військовий розповів, що ця серія кораблів досить цікава, хоч і самі кораблі нові, але проєкт старий, ще з 90-х років, а після анексії Криму росіяни були вимушені до нього повернутися: "Через те, що у 2014 році РФ припинила отримувати від України відповідні агрегати для більшої серії кораблів, то вони навіть були вимушені продати Індії пару з них без силових агрегатів і повернутися до цього проєкту".

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Загалом у РФ п'ять кораблів класу "Каракурт", зокрема "Амур", "Туча", "Циклон", знищений "Аскольд", а ще один не готовий.

Повідомляється, що кілька днів тому ворог спустив у Чорне море один із нових суден - "Туча", зараз він перебуває поблизу Новоросійську, а перший з них "Циклон", який зараз використовують для охорони пункту базування Севастополі, як корабель-ППО: "Це насправді трохи смішно, бо він побудований не для цього".

"Як ви бачите сам завод не постраждав, урешті решт, це наша, українська власність і нам не цікаво розносити власний завод. Навіщо це робити, коли можна дочекатися кінцевої стадії виробництва і на кінцевій стадії зруйнувати те, у що вони вкладалися", - підсумував він.

Що відомо про знищення Аскольда

"Аскольд" був найсвіжішим кораблем проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" та вісьмома шахтами для запуску крилатих ракет "Калібр". Однією із його особливостей була наявність морського типу "Панцир-С1" - системи протиповітряної оборони корабля.

4 листопада в тимчасово окупованому Криму були чутні вибухи: у ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив" та пошкодження російського ракетоносія "Аскольд".

Уранці 5 листопада ураження одного із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр" під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. А 6 листопада у відомстві підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" та опублікували фото враженого корабля. 

Згодом міноборони РФ визнало ракетний удар по суднобудівному заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. "Радіо Свобода" показало супутникові знімки, на яких видно пошкодження судна. 

Корабель отримав значні ушкодження та, ймовірно, не підлягає ремонту. 

Британська розвідка оцінила, які наслідки для РФ матиме український удар по кораблю "Аскольд" у Керчі.

Росія
російська армія
ВМСУ
окуповані території
окупанти
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