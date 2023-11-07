Британська розвідка оцінила, які наслідки для РФ матиме український удар по кораблю "Аскольд" у Керчі

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що 4 листопада 2023 року нещодавно збудований російський військово-морський корвет майже напевно був пошкоджений після удару, коли він знаходився поряд із суднобудівним заводом "Залив" в Керчі в окупованому Криму.



Водночас у британській розвідці заявили, що "Аскольд" класу "Каракурт", спущений на воду у 2021 році, не входив до складу ВМФ Росії. Інцидент стався на сході Криму далі, ніж більшість попередніх ударів дальньої дії, про які заявляла Україна.



"Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути можливість переміщення далі від лінії фронту, що затримає постачання нових суден", - наголосили у міноборони Британії.

Що відомо про знищення Аскольда

"Аскольд" був найсвіжішим кораблем проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" та вісьмома шахтами для запуску крилатих ракет "Калібр". Однією із його особливостей була наявність морського типу "Панцир-С1" - системи протиповітряної оборони корабля.

4 листопада в тимчасово окупованому Криму були чутні вибухи: у ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив" та пошкодження російського ракетоносія "Аскольд".

Уранці 5 листопада ураження одного із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр" під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. А 6 листопада у відомстві підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" та опублікували фото враженого корабля.

Згодом міноборони РФ визнало ракетний удар по суднобудівному заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. "Радіо Свобода" показало супутникові знімки, на яких видно пошкодження судна.

Корабель отримав значні ушкодження та, ймовірно, не підлягає ремонту.