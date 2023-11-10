Удар по іміджу кремлівського режиму, - Ігнат про знищення корабля "Аскольд" у Криму

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Ми вражаємо доволі успішно, це роблять льотчики тактичної авіації. Відповідно планується ця операція вищим військовим керівництвом у кооперації з різними службами, розвідка, все працює доволі ефективно. Така ж операція щодо російського військового корабля на дні (йдеться про крейсер "Москва", - ред.) - це теж була спільна робота всіх і "Байрактар" працював і "Нептуни" та інші підрозділи", - підкреслив Ігнат.

Спікер ПС ЗСУ запевняє, що воєнна операція зі знищення крейсера "Москва" є унікальною та потрапить до підручників історії та військової справи.

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Щодо ліквідації російського "Аскольда" в Керчі військовий сказав: "Чому б і ні, якщо він стоїть у порту, корабель, один із найновіших, найсучасніших, який є носієм ракет "Кинджал" (Х-47, - ред.) безумовно це жирна ціль".

Ігнат заявив, що якби Росія вивела судно в Чорне море, то це становило б неабияку небезпеку для України.

"Таким чином, не провівши жодного бойового виходу в море, дуже дорогий корабель був уражений. Звичайно, це не так сильно послабить російські позиції, у них ще є достатньо плавзасобів у Чорноморському флоті, у них, мабуть, ракети в дефіциті. Але це серйозний удар по іміджу кремлівського режиму та черговий удар по об’єктах у Криму. Це говорить про те, що сили оборони дістають і російський флот, і російських окупантів на будь-якому напрямку в Криму. Ми бачимо і Керч піддавалася удару, "хоть камни с неба", як то кажуть, Крим буде українським", - наголосив військовий.

Що відомо про знищення "Аскольда"

"Аскольд" був найсвіжішим кораблем проєкту "Каракурт" із технологією "стелс" та вісьмома шахтами для запуску крилатих ракет "Калібр". Однією з його особливостей була наявність "Панцир-С1" - системи протиповітряної оборони морського типу.

4 листопада в тимчасово окупованому Криму були чутні вибухи: в ЗСУ підтвердили успішні удари по суднобудівному заводу "Залив" та пошкодження російського ракетоносія "Аскольд".

Уранці 5 листопада ураження одного із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носія крилатих ракет "Калібр" під час вчорашньої атаки Керчі підтвердив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. А 6 листопада у відомстві підтвердили пошкодження російського ракетоносія "Аскольд" та опублікували фото ураженого корабля.

Згодом міноборони РФ визнало ракетний удар по суднобудівному заводу "Залив" у тимчасово окупованому Криму. "Радіо Свобода" показало супутникові знімки, на яких видно пошкодження судна.

Корабель отримав значні ушкодження та, ймовірно, не підлягає ремонту.

Представник ГУР МО Андрій Юсов повідомив, що триває підготовка до цілої низки операцій, схожих на події у Керчі.