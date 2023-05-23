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РФ приймає рішення про перекидання частини військ з фронту в Бєлгородську область, - ЗМІ

23 травня, 2023 вiвторок
11:58
Війна з Росією окупанти

Росія хоче перекинути до Бєлгородської області додаткові війська, в тому числі деякі боєздатні підрозділи, що воюють на території України

Про це пише РБК-Україна із посиланням на власні джерела у розвідці.

За словами джерела, командування західного військового округу РФ приймає рішення про оперативне перекидання окремих боєздатних підрозділів через ускладнення обстановки на кордоні у Бєлгородській області.

"Зокрема на даний час приймається рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області", - повідомило джерело.

  • 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
  • Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
Росія
Бєлгород
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2023, вiвторок
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