РФ програє інформаційну війну проти України, — очільник розвідки Британії
Керівник британської розвідки Джеремі Флеммінг вважає, що РФ програє інформаційну війну проти України через ефективний захист українських кіберфахівців
Про це Флеммінг написав у авторській колонці для The Economist.
"Спроби російських військових зруйнувати цифрову інфраструктуру України та сіяти розбрат через цифрові засоби наткнулися на стійкий, професійний та ефективний захист українських кіберфахівців", - зазначає Джеремі Флеммінг.
За його словами, за час повномасштабного вторгнення в Україні, РФ не змогла отримати переваги над Україною у кіберпросторі. Проте така протидія є не у всьому світі. На думку Флеммінга, багато країн відмовляються засуджувати дії Росії, оскільки перебувають під інформаційним впливом РФ.
- Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 серпня. Цього разу дезінформаційна кампанія закинула ЗСУ створення складів з боєприпасами у Торецьку Донецької області у приміщеннях музичного училища та палацу культури. Також у Росії продовжують створювати фейки нібито Київ не пускає до ЗАЕС місію МАГАТЕ, а "злочинний Захід" цьому потурає.
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