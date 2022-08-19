РФ програє інформаційну війну проти України, — очільник розвідки Британії

Про це Флеммінг написав у авторській колонці для The Economist.

"Спроби російських військових зруйнувати цифрову інфраструктуру України та сіяти розбрат через цифрові засоби наткнулися на стійкий, професійний та ефективний захист українських кіберфахівців", - зазначає Джеремі Флеммінг.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення в Україні, РФ не змогла отримати переваги над Україною у кіберпросторі. Проте така протидія є не у всьому світі. На думку Флеммінга, багато країн відмовляються засуджувати дії Росії, оскільки перебувають під інформаційним впливом РФ.

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які ворог продукував 18 серпня. Цього разу дезінформаційна кампанія закинула ЗСУ створення складів з боєприпасами у Торецьку Донецької області у приміщеннях музичного училища та палацу культури. Також у Росії продовжують створювати фейки нібито Київ не пускає до ЗАЕС місію МАГАТЕ, а "злочинний Захід" цьому потурає.

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