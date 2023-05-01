РФ уночі обстріляла промисловий об'єкт на Житомирщині
У ніч на 1 травня російські війська гатили по Україні. Зафіксоване влучання поряд з об'єктом цивільної промисловості в Житомирській області
Про це речник Житомирської ОВА Максим Стрілецький повідомив Громадському.
"Так, дійсно було влучання. Що саме влучило - з'ясовують експерти. Влучили поряд із промисловим об'єктом", - сказав Стрілецький.
- Нагадаємо, у ніч на 1 травня 2023 року РФ випустила по Україні 18 крилатих ракет, 15 з яких збили Сили української ППО.
- Унаслідок обстрілу пошкоджень об'єктів, що генерують електроенергію, немає, але є пошкодження розподільчих мереж. Їх відремонтують протягом кількох діб.
- Також амбасадорка Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк після чергової ракетної атаки російської армії подякувала українським Силам ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.05
-
EUR
Купівля 40.89Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе