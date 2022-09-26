РФ утримує у Чорному морі 4 носії "калібрів", загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе - висока
У Чорному морі наразі перебуває чотири російських судна-носії "калібрів", тому є висока загроза ударів по Україні
Про це передає ОК "Південь" у фейсбуці.
"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – без змін району маневрування, складу, задач та загроз. Ті самі 4 носії 28 "калібрів" напоготові для завдавання ударів по всій території України", - йдеться у повідомленні.
Тож загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу.
"Ворог не припиняє практики підступних обстрілів мирних населених пунктів в тилових районах, тож дії за сигналами тривог мають бути чіткими й швидкими. Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до обмежень воєнного стану. Будьте пильні та свідомі, отримуючи та поширюючи інформацію, щоб не орієнтувати ворога, не ширити паніку, підтримувати й допомагати Силам оборони", - радять в ОК "Південь".
- Українське військо й надалі завдає потужних ударів по окупантах на Південнобузькому напрямку. За 25 вересня ворог втратив 43 солдатів, штурмовик Су-25, гелікоптер Мі-8 та 5 складів з боєприпасами.
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