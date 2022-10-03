РФ утримує у Чорному морі три ракетоносії з 32 "калібрами"
Росія тримає на бойовому чергуванні у Чорному морі 8 бойових кораблів, із них три ракетоносії з 32 крилатими ракетами "Калібр"
Про це кажуть в ОК "Південь".
"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які як і раніше маневрують, укриваючись за Кримським півостровом. Напоготові 3 надводних і 2 підводних ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр"", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою в Чорному морі функціонування зернових коридорів відбувається за планом. Проте посилення шторму в морі підвищує мінну небезпеку.
Ворог продовжує погрози й шантаж техногенними катастрофами шляхом завдавання ракетних ударів, імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні.
"Не наражайте себе на небезпеку, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, дотримуйтесь порядку дій і правил. В місцях обстрілів та ударів не наближайтесь до підозрілих предметів, повідомте про них компетентні органи, довірте роботу професіоналам", - радять українські військові.
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