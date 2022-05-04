РФ вдарила по інфраструктурному об'єкті на Кіровоградщині

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.



"Неспокійний вечір над Кіровоградщиною. Є приліт в інфраструктурний об’єкт за межами обласного центру. Всі служби працюють. Подробиці згодом", - написав Райкович.



На Кіровоградщині з 19:46 тривала повітряна тривога.





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