РФ вдарила по Херсону: 6 постраждалих
У вівторок, 18 квітня, армія РФ обстріляла район центрального ринку Херсона. Внаслідок удару постраждали 6 людей
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Посадовець зазначив, що вдень росіяни обстріляли район Центрального ринку міста.
"Внаслідок артобстрілу постраждало 6 осіб", - ідеться у повідомленні.
- Упродовж минулої доби, 17 квітня, російські війська обстрілювали Херсонську область 57 разів, унаслідок чого одна людина дістала поранень.
- Протягом 16 квітня російські війська 46 разів обстрілювали Херсонську область, а облцентр - тричі.
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