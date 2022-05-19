Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Ветеран розвідки США Пол Пілар розповів світовому виданню про заклик до Заходу поступитися Росії та припинити "холодну війну".



"Експерт" вважає, що захід "принижує" Росію санкціями, а себе зажене у газову пастку. За його словами, саме РФ "формує" світовий енергетичний ринок.



"Цей матеріал активно тиражують російські медіа, додаючи вже від себе, мовляв, світ ще довго буде оговтуватися після запроваджених проти РФ санкцій", – йдеться у повідомленні.



Пол Пілар уже понад 5 років ширить кремлівську пропаганду в західному ЗМІ. Періодично ветеран розвідки США інформує "про колосальну світову підтримку Путіна" та прогнозує, що усунення чинного президента РФ "зашкодить всьому світу".



У Центрі протидії дезінформації нагадують, що противник веде й інформаційну війну, а тому використовує так званих іноземних експертів, аби нав’язати потрібні для Росії думки.

Раніше ЗМІ Росії звинувачували Захід у "спробі вивезення з України продовольств та культурних цінностей" та заявляли про "репресії", які Київ начебто влаштовує проти "незгодних з режимом".

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