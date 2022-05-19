Про це інформує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Повідомляється, що російські пропагандистські ЗМІ продовжують поширювати фейки та дезінформацію.



Стало відомо, що ЗМІ Росії прокоментували евакуацію військових з Азовсталі та заявили, що "за два дні з Азовсталі вийшли лише 1750 українських військовослужбовців".

"За попередніми даними, на території заводу на початок евакуації перебувало близько 2,5 тисячі осіб. Виходить, чисельність оточеного на Азовсталі угруповання ще й досі значно перевищує чисельність союзних сил в Маріуполі", - стверджують пропагандисти.



Крім того, російські медіа, посилаючись на газету Politico, з метою маніпуляцій оголосили, що США відмовляється надавати Україні реактивні системи залпового вогню М270. ЗМІ РФ пояснили це тим, що Штати начебто "побоюються", що Київ застосує зброю для завдання ударів по цілях на території Росії».

Також посол РФ у США Анатолій Антонов звинуватив Захід у світовій продовольчій кризі та заявив, що проблеми із продовольчою безпекою почалися задовго до початку повномасштабної війни на території України.

"Неграмотні макроекономічні кроки Заходу підірвали продовольчу безпеку у світі, проблеми у цій сфері почалися задовго до початку військової спецоперації в Україні", - стверджує він.

Раніше ЗМІ Росії звинувачували Захід у "спробі вивезення з України продовольств та культурних цінностей" та заявляли про "репресії", які Київ начебто влаштовує проти "незгодних з режимом"

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb