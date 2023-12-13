РФ використовує нові місця запуску "шахедів" для обстрілу України, - розвідка Британії

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Зазначається, що 12 грудня Росія запустила щонайменше 15 БПЛА типу Shahed з району Балаклави у тимчасово окупованому Криму. Це новий пункт запуску безпілотників біля Севастополя.

Натомість 5 грудня російські посадовці заявили, що окупанти перехопили 41 український дрон біля військової інфраструктури в Криму, зокрема біля мису Чауда.

"Мис Чауда, на південному сході Криму, є відомим місцем запуску Shahed, яке використовується росіянами з початку вересня 2023 року. Балаклава тепер є п'ятим підтвердженим пунктом запуску Shahed, який використовується в російських операціях проти України, поряд з пунктами на мисі Чауда, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ та Курськ", - написали в розвідці.

Припускається, що Росія, ймовірно, розосередить свої можливості запуску БПЛА на кількох локаціях для ускладнення роботи протиповітряної оборони України.

"Росія, ймовірно, використає додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки, змусивши Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем", - додали у розвідці.