РФ використовує нові місця запуску "шахедів" для обстрілу України, - розвідка Британії
Російські окупанти, ймовірно, використовують додаткові пункти запуску БПЛА типу Shahed для масованих атак по території України для того, щоб ускладнити роботу ППО
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що 12 грудня Росія запустила щонайменше 15 БПЛА типу Shahed з району Балаклави у тимчасово окупованому Криму. Це новий пункт запуску безпілотників біля Севастополя.
Натомість 5 грудня російські посадовці заявили, що окупанти перехопили 41 український дрон біля військової інфраструктури в Криму, зокрема біля мису Чауда.
"Мис Чауда, на південному сході Криму, є відомим місцем запуску Shahed, яке використовується росіянами з початку вересня 2023 року. Балаклава тепер є п'ятим підтвердженим пунктом запуску Shahed, який використовується в російських операціях проти України, поряд з пунктами на мисі Чауда, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ та Курськ", - написали в розвідці.
Припускається, що Росія, ймовірно, розосередить свої можливості запуску БПЛА на кількох локаціях для ускладнення роботи протиповітряної оборони України.
"Росія, ймовірно, використає додаткові пускові майданчики у відповідь на українські атаки, змусивши Україну адаптуватися до нових транзитних коридорів цих систем", - додали у розвідці.
- У ніч на середу, 13 грудня, у Києві пролунали вибухи, після чого оголосили повітряну тривогу. Росіяни атакували столицю балістичними ракетами з комплексу С400, у декількох районах внаслідок падіння осколків сталися пожежі у житлових будинках. Відомо про 53 постраждалих.
- Окупанти випустили для удару по Україні 10 дронів-камікадзе і стільки ж балістичних ракет. Усі цілі росіян вдалося знищити силам протиповітряної оборони.
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