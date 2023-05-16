Про це пишуть російські ЗМІ.

Ці кошти будуть розподілені між Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями у 2024–2026 роках. При цьому щороку витрати збільшуватимуться: у 2024 році загальні витрати становитимуть 590 млрд руб., 2025-го — 625,9 млрд, а 2026-го — 666,7 млрд.

Серед федеральних органів влади найбільше коштів піде на роботу Федеральної податкової служби (близько 88 млрд руб.), казначейства (20,7 млрд) і Росреєстру (15,6 млрд). Серед територіальних органів – на функціонування МВС (38 млрд), Нацгвардії (34 млрд), МНС (16 млрд) та ФСВП (8,8 млрд).

Зазначено, що через війну і запроваджені світом санкції у Росії зростає дефіцит федерального бюджету. За перші чотири місяці з початку року він досяг 3,4 трлн руб. На сьогодні дефіцит вже становить 7,9 трлн руб.