РФ витратить майже 2 трлн рублів на встановлення окупаційних органів влади на захоплених територіях України
Російський уряд планує протягом наступних трьох років витратити 1,88 трлн руб. на фінансування органів федеральної влади в тимчасово окупованих регіонах України
Про це пишуть російські ЗМІ.
Ці кошти будуть розподілені між Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями у 2024–2026 роках. При цьому щороку витрати збільшуватимуться: у 2024 році загальні витрати становитимуть 590 млрд руб., 2025-го — 625,9 млрд, а 2026-го — 666,7 млрд.
Серед федеральних органів влади найбільше коштів піде на роботу Федеральної податкової служби (близько 88 млрд руб.), казначейства (20,7 млрд) і Росреєстру (15,6 млрд). Серед територіальних органів – на функціонування МВС (38 млрд), Нацгвардії (34 млрд), МНС (16 млрд) та ФСВП (8,8 млрд).
Зазначено, що через війну і запроваджені світом санкції у Росії зростає дефіцит федерального бюджету. За перші чотири місяці з початку року він досяг 3,4 трлн руб. На сьогодні дефіцит вже становить 7,9 трлн руб.
- За два місяці 2023 року окупанти витратили на війну понад 40% від запланованих річних асигнувань на армію, а військові витрати зросли на понад 282%.
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