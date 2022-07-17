РФ втратила в Україні третину своїх сухопутних військ, - голова комітету начальників штабів Британії
Голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін заявив, що втрати російських сухопутних військ в Україні сягають 50 тис. вбитими та пораненими
Про це повідомляє The Guardian.
"Це означає 50 тис. російських солдатів, які загинули або були поранені, майже 1700 знищених російських танків, майже 4 тис. бойових броньованих машин, які належать Росії", - сказав Радакін у етері BBC One.
Він додав, що через це українська армія вірить, що виграє війну.
"Вони планують відновити свою територіальну цілісність. Вони бачать Росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності. Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити міста за перші 30 днів, створити розкол та чинити тиск на НАТО. Але Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є більш слабкою, ніж це було на початку лютого", - наголосив Радакін.
- За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 17 липня російські окупанти втратили близько 38 300 вбитими.
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