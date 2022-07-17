Про це повідомляє The Guardian.

"Це означає 50 тис. російських солдатів, які загинули або були поранені, майже 1700 знищених російських танків, майже 4 тис. бойових броньованих машин, які належать Росії", - сказав Радакін у етері BBC One.

Він додав, що через це українська армія вірить, що виграє війну.

"Вони планують відновити свою територіальну цілісність. Вони бачать Росію, яка, за нашими оцінками, втратила понад 30% своєї наземної боєздатності. Росія почала це вторгнення з амбіціями захопити всю Україну, Росія мала амбіції захопити міста за перші 30 днів, створити розкол та чинити тиск на НАТО. Але Росія зазнає невдачі в усіх цих амбіціях, Росія є більш слабкою, ніж це було на початку лютого", - наголосив Радакін.

За даними Генштабу ЗСУ з 24 лютого до 17 липня російські окупанти втратили близько 38 300 вбитими.

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