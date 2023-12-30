РФ вводила в оману Радбез ООН, готуючи наймасштабнішу ракетну атаку на Україну, - представник США
Сполучені Штати звинуватили Росію у цілеспрямованому відволіканні Ради Безпеки ООН темами про Революцію Гідності в Україні десятирічної давнини, поки Москва готувала наймасштабніший ракетно-повітряний удар по українських містах
Про це заявив радник-посланник місії США при ООН Джон Келлі під час термінового засідання РБ ООН, пише Укрінформ.
"Два дні тому Російська Федерація організувала засідання Ради Безпеки, щоби згадати про події 10-річної давнини. Росія заявила, що обговорення Революції Гідності дозволить членам Ради краще зрозуміти, як ці події вплинули на нинішню ситуацію в Україні", - зазначив представник США.
Він назвав це абсурдним та підкреслив, що водночас у Москві розробляли наймасштабніший ракетно-повітряний удар по Україні.
"Саме на це Росія відвертати увагу Ради цього тижня, поки планувала свою найбільшу повітряну атаку на Україну, її міста й критичну інфраструктуру від початку незаконного повномасштабного вторгнення", - зауважив Келлі.
У цьому зв’язку він підтвердив позицію США, оприлюднену в п’ятницю президентом Байденом, назвавши напад РФ "суворим нагадуванням", що Путін не полишив своїх цілей знищити Україну та наголосивши, що його потрібно зупинити.
"Ми звернулися до всіх членів Радбезу, щоби вони приєднатися до нас та найрішучіше засудити цю огидну атаку на міста й цивільну інфраструктуру по всій Україні", - наголосив представник США.
Він також підкреслив, що будь-яка злочинна брехня росіян про начебто "удари по військових цілях" не зітре та не приховає руїн по всій території в країни, а також тисяч невинних жертв, втрачених від початку війни.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому.
- Через чергові масовані російські обстріли 29 грудня Україна разом із 30 державами подали запит на проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.
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