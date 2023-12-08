РФ запустила фейк про мобілізацію Україною 17-річного сироти та його загибель на війні

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росіяни запустили фейк на відкритих дебатах Радбезу ООН. Перший заступник постпреда РФ при ООН Полянський заявив, що нещодавно на фронті загинув 17-річний сирота, якого з дитбудинку нібито мобілізували до 103 бригади ТрО.

У ЦПД наголосили, що це чергова брехня рашистів. Верифікувавши інформацію стало відомо, що йшлося про 26-річного воїна зі Львівщини, який загинув наприкінці листопада в районі Дружби.

Він не був підлітком і його не мобілізовували до ЗСУ з дитбудинку. Служив не у 103-й бригаді тероборони ЗСУ, як розповідають фейкороби, а у 24-й ОМБр.

Окрім цього, рашист навіть не зміг виговорити правильно назву навчально-виховного центру "Гайдамацька Січ", назвавши його "Гаймадацькою Січчю". Вигадки росіян про мобілізацію підлітків – спроба дискредитувати ЗСУ", - пише ЦПД.