Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Цього ранку російський літак запустив крилаті ракети неподалік Зміїного, і вони фактично перелітали через маршрути зернового коридору. І кожен такий російський запуск - а вони майже щоденні - прямо загрожує продовольчому експорту. І це відповідальність партнерів - працювати разом, щоб зменшити російську загрозу", - сказав Зеленський.

Президент також відзначив зусилля партнерів України щодо продовження транспортування з України продовольства та назвав Росію загрозою глобальній продовольчій безпеці.

"Сьогодні в нас є вагомий дипломатичний результат для нашої держави й усього світу - експортна зернова ініціатива продовжить працювати. Російський шантаж ні до чого не призвів. Принципово й дієво відреагувала ООН і особисто генеральний секретар Гутерреш. Діяв і президент Туреччини Ердоган. Вчасно й справедливо реагували й інші провідні суб'єкти міжнародних відносин. Укотре всі переконалися, що в нашому регіоні є тільки одна загроза глобальній продовольчій безпеці, і це - РФ, більше ніхто. Уся ця ситуація моментально відбилась і на показниках на біржах - ми бачимо деяке здешевлення і щодо пшениці, і щодо кукурудзи. Щоразу, коли активізується російський шантаж, продовольство дорожчає. І щоразу, коли світ не піддається на шантаж, агропродукція дешевшає", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що через російську агресію країни Африки та Азії втрачають десятки мільярдів доларів, а десятки мільйонів людей потерпають від погіршення рівня життя.

"Якби російського нападу на Україну не було, то не було б навіть і примарної загрози глобальної продовольчої кризи. Бо кожна російська ракета, яка б'є по наших портах, по елеваторах із зерном, по електростанціях, які живлять наше агровиробництво, у підсумку б'є по рівню життя десятків мільйонів людей у багатьох країнах. Це і Єгипет, Алжир, Сомалі, Судан, Ліван, Бангладеш, Індія, Китай, Індонезія, В'єтнам... Цьогоріч вони переплатили десятки мільярдів доларів за продукти харчування - і лише з вини Росії, лише через божевільну російську агресію, яка дестабілізує міжнародну торгівлю", - сказав Зеленський.

Раніше, 29 жовтня, РФ оголосила про "призупинення" своїх зобов'язань щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Володимир Зеленський висловив упевненість, що російська сторона хотіла зірвати угоду ще у вересні.

30 вересня НАТО та ЄС закликали Росію повернутися до "зернової угоди".

1 листопада стало відомо, що українське дунайське пароплавство розпочинає проєкт "Дунайський зерновий шлях" після "призупинення" Росією участі у "зерновій ініціативі".

Того ж дня Україна, ООН і Туреччина заявили про чинність "зернової угоди". Одночасно з цим РФ зажадала "гарантій безпеки".

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з очільником РФ Володимиром Путіним, після чого заявив про продовження роботи "зернового коридору"

Росія підтвердила слова Ердогана про продовження роботи "зернового коридору".

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