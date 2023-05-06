РФ завела ракетоносії із Чорного моря в пункти базування
У Чорному морі станом на 6 травня перебуває шість військових кораблів РФ, але немає ракетоносіїв
Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан першого рангу Наталія Гуменюк в етері Еспресо.
"Станом на зараз (6 травня, - ред.) у Чорному морі - шість кораблів. Жодного ракетоносія немає: вони заведені в пункти базування"
Проте 5 травня під час нарощування ракетної небезпеки РФ маневрувала, виводячи та заводячи кораблі в пункти базування. За словами Наталії Гуменюк, росіяни спрямовують повітряні атаки на виснаження ППО ЗСУ.
- Станом на ранок 4 травня в Чорному морі російські війська тримали чотири ракетоносії, їхній загальний залп міг сягати 32 "калібрів".
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