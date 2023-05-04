РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, залп може сягати 32 "калібрів"
Станом на ранок 4 травня в Чорному морі російські війська тримають чотири ракетоносії, їхній загальний залп може сягати 32 "калібрів"
Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 11 суден. Зокрема нарощено присутність ракетоносіїв до чотирьох надводних.
Ймовірний залп "калібрів" може сягати 32 ракет.
"Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, пам'ятаємо, що ворог підступний і готовий завдавати ударів не тільки по прифронтових територіях", - наголосив Назаров.
- 1 травня в Чорному морі перебували два ворожі ракетоносії.
- 2 травня Росія утримувала в Чорному морі вісім кораблів, серед яких був один носій крилатих ракет типу "Калібр". Загальний залп складав до 4 ракет.
- Станом на ранок 3 травня окупанти утримували у Чорному морі п'ять кораблів, однак ракетоносіїв серед них не було. Росія завела їх до пунктів базування.
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