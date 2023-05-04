Про це інформує речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Ворог збільшив корабельне угруповання в Чорному морі до 11 суден. Зокрема нарощено присутність ракетоносіїв до чотирьох надводних.

Ймовірний залп "калібрів" може сягати 32 ракет.

"Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги, пам'ятаємо, що ворог підступний і готовий завдавати ударів не тільки по прифронтових територіях", - наголосив Назаров.