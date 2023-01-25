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РФ заявила, що провела навчання із застосування гіперзвукової зброї на фрегаті "Адмірал Горшков" у Атлантичному океані

25 січня, 2023 середа
19:10
Світ РФ

Міністерство оборони РФ заявило про випробування ударних можливостей фрегата "Адмірал Горшков" із застосування гіперзвукової зброї в західній частині Атлантичного океану

Про це інформує Міністерство оборони Росії.

25 січня фрегат "Адмірал флоту Радянського союзу Горшків", який діє в районах західної частини Атлантичного океану, запустив комп'ютерне моделювання на гіперзвукових ракетах "Циркон".

Ці снаряди радіусом дії 900 км у кілька разів перевищують швидкість звуку, що ускладнює захист від них.

  • 18 січня голова російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови". У Міністерстві закордонних справ України відреагували та наголосили, що Москва категорично не зацікавлена в мирі.
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на економічному форумі в Давосі наголосив, що нині не бачить закінчення війни в Україні в найближчому майбутньому.
  • 19 січня на економічному форумі в Давосі президент України заявив, що нині немає представників РФ, із якими можна було б вести переговори. Він також зазначив, що не впевнений, чи живий Володимир Путін взагалі.
  • 23 січня США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання на тлі загрози від Ірану.
  • Також повідомляється, що військово-морські сили Південно-Африканської Республіки, Китаю та Росії у лютому проведуть спільні навчання. 
  • Дипломат Валерій Чалий переконаний, що в Російській Федерації не готові на конструктивні переговори з Україною.  
  • 25 січня український президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках, а також готуються до нової хвилі агресії.  

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Росія
російська армія
випробування
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