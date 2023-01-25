Про це інформує Міністерство оборони Росії.

25 січня фрегат "Адмірал флоту Радянського союзу Горшків", який діє в районах західної частини Атлантичного океану, запустив комп'ютерне моделювання на гіперзвукових ракетах "Циркон".

Ці снаряди радіусом дії 900 км у кілька разів перевищують швидкість звуку, що ускладнює захист від них.

18 січня голова російського МЗС Лавров заявив, що про переговори із українським президентом Володимиром Зеленським та його план мирного врегулювання війни РФ в Україні "не може бути й мови". У Міністерстві закордонних справ України відреагували та наголосили, що Москва категорично не зацікавлена в мирі.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на економічному форумі в Давосі наголосив, що нині не бачить закінчення війни в Україні в найближчому майбутньому.

19 січня на економічному форумі в Давосі президент України заявив, що нині немає представників РФ, із якими можна було б вести переговори. Він також зазначив, що не впевнений, чи живий Володимир Путін взагалі.

23 січня США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання на тлі загрози від Ірану.

Також повідомляється, що військово-морські сили Південно-Африканської Республіки, Китаю та Росії у лютому проведуть спільні навчання.

Дипломат Валерій Чалий переконаний, що в Російській Федерації не готові на конструктивні переговори з Україною.

25 січня український президент Володимир Зеленський наголосив, що росіяни посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках, а також готуються до нової хвилі агресії.