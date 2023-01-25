РФ заявила, що провела навчання із застосування гіперзвукової зброї на фрегаті "Адмірал Горшков" у Атлантичному океані
Міністерство оборони РФ заявило про випробування ударних можливостей фрегата "Адмірал Горшков" із застосування гіперзвукової зброї в західній частині Атлантичного океану
Про це інформує Міністерство оборони Росії.
25 січня фрегат "Адмірал флоту Радянського союзу Горшків", який діє в районах західної частини Атлантичного океану, запустив комп'ютерне моделювання на гіперзвукових ракетах "Циркон".
Ці снаряди радіусом дії 900 км у кілька разів перевищують швидкість звуку, що ускладнює захист від них.
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