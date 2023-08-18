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РФ зменшила кількість кораблів у Чорному морі, ракетоносіїв і надалі немає

18 серпня, 2023 п'ятниця
14:00
Війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 ворожих кораблів, однак ракетоносіїв серед них немає. Вони й надалі перебувають у пунктах базування

Про це 18 серпня повідомила пресслужба ВМС.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному – 8 російських кораблів. Зокрема там чергують 2 носії крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп складає до 24 ракет.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.

  • 17 серпня в Чорному морі чергували 9 ворожих кораблів. Ракетоносії там відсутні вже тривалий час.
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Україна
ВМСУ
Азовське море
крилата ракета
Чорне море
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2023, п'ятниця
18 серпня
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