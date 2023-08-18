Про це 18 серпня повідомила пресслужба ВМС.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, а в Середземному – 8 російських кораблів. Зокрема там чергують 2 носії крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп складає до 24 ракет.

Раніше заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов пояснив, чому РФ не завдає ударів з акваторії Середземного моря, хоча має технічні можливості це робити. За його словами, це пов'язано з необхідністю заходу кораблів у внутрішні води інших країн і прольотом цих ракет через повітряний простір країн-членів НАТО.