Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 28 квітня та 1 травня Росія завдала масованих ударів крилатими ракетами по Україні. Це були перші такі атаки за 50 днів, а попередні сталися 9 березня.

Останні удари завдали російські стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-95 та Ту-160, ймовірно, з використанням ракет Х-101 і Х-555. Під час обох ударів була використана менша кількість ракет, ніж у попередніх атаках, що, ймовірно, пов’язано зі спробами Росії відновити свої запаси.

"Типи об’єктів, пошкоджених російськими ударами, вказують на можливий відхід від націлювання на електроенергетичну мережу України. Обидва останні удари, ймовірно, були зосереджені на військовій, промисловій та матеріально-технічній інфраструктурі України", - дійшли висновку в розвідці Британії.