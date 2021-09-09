РФ змушує шахтарів і металургів переїжджати з ОРДЛО через вищі зарплати, - Казанський

Про це представник Донецька в українській делегації ТКГ Денис Казанський заявив у коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що Росія відчуває дефіцит робочої сили і фахівців.

"А на Донбасі досить багато металургів, шахтарів, машинобудівників. Ці кадри Росії потрібні, і вона прямо змушує їх переїжджати, влаштовуватися на інші підприємства. Вони не вимогливі, їм російські зарплати здаються дуже високими після існування в ОРДЛО", - наголосив Казанський.

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