Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією РФ звинуватила Україну в атаках безпілотників на Крим і Тульську область

РФ звинуватила Україну в атаках безпілотників на Крим і Тульську область

10 листопада, 2023 п'ятниця
06:41
Війна з Росією безпілотник

Росіяни заявляють про нібито атаку українських безпілотників вночі 10 листопада на тимчасово окупований Крим і Тульську область РФ

Про це пише міноборони РФ.

РФ звинувачує Україну нібито атаках БПЛА літакового типу по об'єктах на території Криму та Тульської області.

У російському відомстві заявили, що їхня ППО збила два українські безпілотні літальні апарати, які перехопила над територією тимчасово окупованого Криму.

Ще один нібито український безпілотник російська ППО знищила над територією Тульської області, пише міноборони РФ.

  • У четвер, 9 листопада, у Курській області Росії заявили, що нібито українські дрони скинули три касетні боєприпаси на маслоробний комбінат.
Росія
російська армія
безпілотник
Читайте також:
Україна ЄС
8 листопада, 2023 середа
Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами
Анджей Дуда та Володимир Зеленський
8 листопада, 2023 середа
Основний ключ для євроінтеграції України - історичне примирення України та Польщі, - міжнародний оглядач Брайлян
винищувач F-15
9 листопада, 2023 четвер
США у відповідь на обстріли завдали авіаудару по військових базах у Сирії
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.18
    Купівля 37.18
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 39.58
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
10 листопада
06:51
Герасімов путін шойгу
Путін вночі зустрівся з Шойгу та Герасимовим у Ростові
06:32
Прапор США
США продовжать допомагати Україні, проте пакети будуть менші, - Пентагон
06:28
Португалія
У Португалії призначили позачергові парламентські вибори
06:14
ізраїльські солдати
ЦАХАЛ вночі завдав ударів по Сирії та базах "Хезболли" у Лівані
06:11
Українські військові перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка на Херсонщині, - ISW
06:10
Анонс
"Рух" - "Дніпро-1", УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру чемпіонату України з футболу
05:34
Володимир Путін та Касим-Жомарт Токаєв (праворуч)
В ISW пояснили, як візит Путіна до Казахстану пов'язаний зі співпрацею РФ з Іраном
04:06
Оновлено
обстріл, ППО
Над Київщиною зафіксували БПЛА. Працювала ППО
03:58
Дмитро Пєсков
"Обов'язковий призов в армію для українок": добірка російських фейків за 9 листопада
03:03
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик поступився Ф'юрі в рейтингу суперважковаговиків
02:31
РДК
Бійці РДК атакували транспорт російських терористів у Брянській області
01:26
Богдан Єрмохін
Неповнолітній маріуполець, якого викрали і призвали в російську армію, записав відео до Зеленського
01:02
Природні сполуки, квантові матеріали, плазмові технології та історія - в Україні відкриють центри передових досліджень
00:59
Інфографіка
"Зоря" - "Маккабі", Ліга конференцій
Ліга конференцій: який вигляд має таблиця групи "Зорі" після поразки у матчі з "Маккабі"
00:35
Яніс Адамсонс
Ексдепутата латвійського сейму засудили за шпигунство на користь РФ 
00:24
Зоря, Даниїл Алефіренко, Ліга конференцій
"Зоря" пропустила 3 голи та програла "Маккабі" у Лізі конференцій
2023, четвер
9 листопада
23:50
Собака охороняє кордон
ЄС до кінця 2025 року передасть Україні три групи собак-саперів
23:32
на фото пошкоджена під час обстрілу машина
У Херсоні внаслідок обстрілу поранено волонтерів, які доправляли допомогу мирним жителям
23:03
пожежа у Вінниці 9 листопада 2023
У Вінниці спалахнула масштабна пожежа на складах ламінату: вогонь локалізували
22:48
Богдан Ауреску
Представник Румунії вперше став суддею Міжнародного суду ООН, обійшовши претендента з РФ
22:14
Ізраїль танк
США заявили, що Ізраїль погодився на гуманітарні паузи в Газі. ЦАХАЛ каже про посилення спецоперації
22:14
Ексклюзив
міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто
Сіярто поводиться, як посіпака Кремля, - дипломат Чалий
21:42
OPINION
Віталій Портников
Удар HIMARS по базі в окупованому Скадовську – це справжній удар у серце ФСБ РФ. Колонка Віталія Портникова
21:35
Російський пором "Славянин" протаранили в Чорному морі
21:27
Ексклюзив
Валерій Чалий
Дипломат Чалий озвучив три можливі види перемовин з РФ на різних етапах війни
21:22
західний кордон
У Польщі зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, завершилася нічим
21:09
Оновлено
Чорне море
ЄС засудив ракетний удар РФ по іноземному цивільному судну в Чорному морі 8 листопада
21:00
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Виділення грошей на телемарафон - це продовження цензури": Княжицький про бюджет на культуру
20:46
спорт, футбол, Ворскла
Уперше в українському футболі чоловічу команду очолила жінка: у "Ворскла" U19 нова тренерка
20:31
Аналітика
Сергій Згурець
Росіяни збільшили кількість піхотних штурмів біля Авдіївки. Колонка Сергія Згурця
20:20
Посилюємо відносини з Глобальним Півднем: Зеленський говорив з лідерами Індонезії та Парагваю
20:00
Оновлено
Петро Шуклінов
Найкращий час повернути країну обличчям до справедливості називається "сьогодні"
19:43
Оновлено
Міністерство молоді ф спорту, уряд
Рада звільнила очільника мінспорту Гутцайта: в. о призначено його ексзаступника Матвія Бідного
19:38
На Бахмутському напрямку ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту, - Генштаб
19:19
Ексклюзив
Україна Євросоюз
"Думаю, нам вистачить розуму використати момент та шанс": екснардепка про вступ України до ЄС
19:13
Роскосмос ,Росія, смерть
В РФ у віці 40 років помер заступник голови Роскосмосу
19:11
Через смог в пакистанському місті Лахор захворіли десятки тисяч людей
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 624 дня війни: вибухи у Севастополі та розгром бази РФ у Скадовську
18:49
Оновлено
Офіцер з Апарату помічників Головнокомандувача ЗС України, який подарував гранати загиблому Частякову
Загибель помічника Залужного: офіцеру, який подарував гранати Частякову, повідомили про підозру
18:40
телевізор немає сигналу
В Україні заборонили трансляцію 16 медіасервісів, пов'язаних з РФ. Перелік
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV