РФ звинуватила Україну в атаках безпілотників на Крим і Тульську область

Про це пише міноборони РФ.

РФ звинувачує Україну нібито атаках БПЛА літакового типу по об'єктах на території Криму та Тульської області.

У російському відомстві заявили, що їхня ППО збила два українські безпілотні літальні апарати, які перехопила над територією тимчасово окупованого Криму.

Ще один нібито український безпілотник російська ППО знищила над територією Тульської області, пише міноборони РФ.