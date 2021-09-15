Річний тариф на газ після квітня можуть збільшити, — Марунич
В Україні до квітня діятиме річний тариф на газ близько 8 грн/куб. м, проте його можуть переглянути через високі ціни на ринках
Про це заявив Дмитро Марунич, співголова Фонду енергетичних стратегій, в ефірі програми "Про гроші" з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".
"Що обіцяє уряд? Принаймні до завершення квітня буде діяти річний тариф. Левова частка споживачів купуватиме газ приблизно по 8 грн. Що буде далі? Якщо збережуться такі великі ціни, ймовірно, річний тариф переглянуть у бік збільшення", — припускає Марунич.
Він пояснив, що зараз Нафтогаз імпортує газ за ціною більше 20 грн/куб. м.
"Нафтогаз продає його по ціні 7 грн 40 коп. І звичайно, ця різниця кудись має "лягти". Оскільки держава у нас нічого не компенсує, всі дотації залишилися у минулому, і це взагалі ручне регулювання ринку, то по закону цей газ має потрапляти до споживача саме по ціні імпорту — це більш, ніж 20 грн/куб", — додав експерт.
За його словами, ціна на газ близько 23 грн/куб.м на українській біржі прискорюватиме інфляцію.
- Газопостачальники оприлюднили місячні тарифи на газ для населення. Відтак у вересні ціни зросли, проте річні тарифи не змінилися.
- Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціна на газ для населення в опалювальному сезоні 2021-2022 року складе 7,4 грн за куб.
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