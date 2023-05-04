Рік тому у боях під Ізюмом загинув журналіст Олександр Махов
Рік тому, 4 травня 2022 року, в боях під Ізюмом загинув український журналіст Олександр Махов - йому було 36 років. Сьогодні, на річницю загибелі героя, у Києві пройде панахида
Про це повідомляє Еспресо.
"4 травня рік, як Саша на небі. На Берковецькому кладовищі (Київ) буде Панахида за упокій душі приснопамʼятного новітнього Героя, захисника Батьківщини Олександра Махова. Хто знав Сашка особисто й не тільки - приходьте. Прохання від мене! Живі квіти", - написала наречена загиблого журналіста Анастасія Блищик.
Панахида за упокій душі відбудеться на Берковецькому кладовищі о 15:30.
Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов загинув під час бойових дій на Харківщині 4 травня 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії пішов на фронт, де висвітлював події на передовій. У 2020 році Махов був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.
Своїми спогадами про Олександра Махова поділився колега журналіста, оператор Ігор Романов.
"Ми ніколи не їздили разом на зйомки, хоч і працювали на одному телеканалі, але я завжди дуже любив дивитись Сашині сюжети. Йому завжди довіряли найважливіші та складні теми, бо знали, що він справиться з усім. Антарктида, евакуація з ковідного Уханю та багато іншого - усе це однозначно залишиться у золотому фонді української журналістики назавжди. Він був справжнім, він неймовірно сумував за рідним містом та мріяв туди повернутись...", - розповів Романов.
Блищик також розповіла, що у четвер, 4 травня, на музичних платформах вийшла пісня, присвячена пам'яті Махова - "Моя весна", авторства Анатолія Ворона.
"Ця пісня – як остання сповідь Сашка. Я знав його як дуже світлу людину. Я знав його кохання до тебе, Настя. "Моя весна" – це пісня про втрачене життя заради майбутнього. Присвячую її Олександру Махову та всім загиблим Героям", - надала коментар автора Блищак.
- 9 травня 2022 року із журналістом та військовослужбовцем попрощалися у Михайлівському соборі столиці.
- Чоловіка нагородили за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України орденом "За мужність" III ступеня.
- А 28 жовтня стало відомо, що в Києві на честь загиблого на війні з РФ Олександра Махова назвали вулицю.
- В Ізюмі також з’явилася вулиця на честь загиблого журналіста Олександра Махова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.37
Купівля 37.37Продаж 37.92
-
EUR
Купівля 40.99Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе