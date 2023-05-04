Рік тому у боях під Ізюмом загинув журналіст Олександр Махов

Про це повідомляє Еспресо.

"4 травня рік, як Саша на небі. На Берковецькому кладовищі (Київ) буде Панахида за упокій душі приснопамʼятного новітнього Героя, захисника Батьківщини Олександра Махова. Хто знав Сашка особисто й не тільки - приходьте. Прохання від мене! Живі квіти", - написала наречена загиблого журналіста Анастасія Блищик.

Панахида за упокій душі відбудеться на Берковецькому кладовищі о 15:30.

Журналіст і військовослужбовець ЗСУ Олександр Махов загинув під час бойових дій на Харківщині 4 травня 2022 року. Від початку повномасштабного вторгнення Росії пішов на фронт, де висвітлював події на передовій. У 2020 році Махов був єдиним журналістом, який перебував на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя.

Своїми спогадами про Олександра Махова поділився колега журналіста, оператор Ігор Романов.

"Ми ніколи не їздили разом на зйомки, хоч і працювали на одному телеканалі, але я завжди дуже любив дивитись Сашині сюжети. Йому завжди довіряли найважливіші та складні теми, бо знали, що він справиться з усім. Антарктида, евакуація з ковідного Уханю та багато іншого - усе це однозначно залишиться у золотому фонді української журналістики назавжди. Він був справжнім, він неймовірно сумував за рідним містом та мріяв туди повернутись...", - розповів Романов.

Блищик також розповіла, що у четвер, 4 травня, на музичних платформах вийшла пісня, присвячена пам'яті Махова - "Моя весна", авторства Анатолія Ворона.

"Ця пісня – як остання сповідь Сашка. Я знав його як дуже світлу людину. Я знав його кохання до тебе, Настя. "Моя весна" – це пісня про втрачене життя заради майбутнього. Присвячую її Олександру Махову та всім загиблим Героям", - надала коментар автора Блищак.